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رياضة

قرارات حاسمة في الزمالك بعد الإقصاء أمام شباب بلوزداد

عمر سلامي
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قرارات حاسمة في الزمالك بعد الإقصاء أمام شباب بلوزداد
ح.م
لقطة من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة في الأيام القليلة المقبلة، بعد الإقصاء في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، أمام شباب بلوزداد.

وقال سليمان وهدان في تصريحات لبرنامج “جمهور الثالثة” الذي يذاع على قناة “أون تايم سبورتس 2”: “سنتخذ قرارات حاسمة، لكن في نفس الوقت لن نتخذ قرارات متسرعة، وسوف نطلب تقريرا من جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي، عن أسباب خروج الفريق بهذا الشكل “.

من جهة أخرى، أكد سليمان وهدان أن نادي الزمالك تعرض للمؤامرات في الفترة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بتسريب العقود وتوقيت تسريبها.

وقدّم عضو مجلس الإدارة اعتذاره لجماهير الزمالك على الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق شباب بلوزداد، بعد الهزيمة بثنائية نظيفة.

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