قرارات مهمة من “سونالغاز” لفائدة للمواطنين

أعلنت مؤسسة سونالغاز، تعليقها، قطع التموين بالطاقة على زبائنها المنزليين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة أولئك الذين تعسر عليهم دفع فواتيرهم.

وفي بيان صادر عن المؤسسة العمومية “Sonelgz”، دعت الزبائن القادرين على الدفع الى التقرب من وكالاتها التجارية اوالاستعانة بوسائل الد>فع المتاحة لتسديد فواتيرهم في وقتها المحدد وذلك تفاديا لتكرار ديونهم.

وأعلنت سونالغاز، تجنيد الفرق المكلفة بعمليات تحصيل مستحقات الفواتير في عمليات تركيب كواشف تسربات أحادي اكسيد الكربون، وذلك من أجل تسريع وتيرة هذه العملية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.