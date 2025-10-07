-- -- -- / -- -- --
قرارات هامّة في بيت مولودية البيّض

اتّخذت إدارة نادي مولودية البيّض، الثلاثاء، قرارات هامّة تخصّ فريقها الكروي.

ويمرّ فريق مولودية البيّض بِأزمة نتائج، حيث يشغل الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة، ولم يتذوّق بعد حلاوة الفوز، بعد مرور 7 جولات من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وقرّرت إدارة النادي إقالة المدرب شريف حجار، وتعيين محمد لاسات بديلا له.

وكان شريف حجار قد استهلّ مهامه في الصيف الماضي، بينما درّب محمد لاسات اتحاد العاصمة في الأنفاس الأخيرة للموسم المنقضي، وأشرف على عارضته الفنية حينما أحرز كأس الجمهورية في الـ 5 من جويلية الماضي.

