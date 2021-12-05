قرارات وزارية مخيفة..!

الافتتاحية

بشعار “النجاح للكل.. إلا من رفض ذلك”، الذي تبنته المنظومة التعليمية عندنا، مذ عهد طويل، وصل القطاع إلى طريق مسدود غير مأمون.. وهو ما فسره المراقبون والعارفون بخبايا التعليم عندنا بأن ثمة شيئا وخشخشة وطحينا داخل مفاصل القطاع، قد يخرج إلى العلن في أي وقت.. وهي مؤشرات تتخبط فيها الوزارة المعنية، بدءا بتسقيف الدروس والعتبة ومعدل الانتقال إلى الجامعة دون العشرة من العشرين.. هذا الواقع، زاد من تذمر الوسط الطلابي في الجامعة، بخاصة النوعية التي تعبت ونالت البكالوريا بدرجة مشرفة.. التي وجدت نفسها تقاسم في المدرج والقسم نفس من صعد بمعدل أقل من عشرة. وهي الحال التي هي واقعة فيها الجامعة الجزائرية اليوم:

الكمية على حساب النوعية.

ثم النتيجة، أن تخرج لنا الجامعة نموذجا ضعيفا، لا تصدق أنه أصلا دخل الجامعة!

الآن، جاء الدور على المرحلة الابتدائية، إذ قررت وزارة التربية إلغاء امتحان السانكيام والاكتفاء بالمعدل السنوي للتلميذ.. الذي يكفيه للمرور والانتقال إلى المتوسط.

يقينا، هذا القرار سيفتح الطريق للعب بنتائج امتحان الصعود إلى المتوسط. وهو ما يفتح الباب أيضا على مخرج غير محمود العواقب، ولا مأمون النتائج. وهنا، ستختفي مظاهر العدالة الاجتماعية، وسيغيب حتما نظام تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

الأمر لم يتوقف عند هذه “العثرة التربوية”، بل إن الحالة تتجه إلى إمكان التقليل من نتائج البكالوريا، بحساب المعدل العام السنوي، الذي يضاف إليه معدل البكالوريا للانتقال إلى الجامعة؟!

وهذا مدخل مريب، سيمس لا محالة بصدق ونزاهة الانتقال…!