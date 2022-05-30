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الجزائر

قراران لصالح الفلاحين من أجل “موسم مثمر”

الشروق أونلاين
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قراران لصالح الفلاحين من أجل “موسم مثمر”
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تعبيرية

بارتياح كبير، استقبل الفلاح الجزائري قرارين بإعفاء الواردات الفلاحية من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجاكس)، والسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل.

جاء ذلك في حديث للمفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية محمد لميني، لبرنامج “ضيف التحرير” على أمواج القناة الإذاعية الثالثة.

وقال لميني في حديثه للإذاعة إنّ اشتراط وثيقة “ألجاكس” ضمن ملف التوطين البنكي تسبّب في تأخير كبير لعمليات الاستيراد.

وأوضح المسؤول أنّ “استيراد بذور الخضر الموسمية، لا يحتمل الانتظار إلى حين صدور الوثيقة. لأن هذا الإجراء كان يفوّت مواسم البذر على الفلاحين”.

وقال لميني إنّ “الكرة الآن أصبحت في ملعب المستوردين، الذين ستكون عليهم لاستجابة بفعالية، من خلال الشروع في استيراد ما يلزم لنجاح الموسم الفلاحي”.

أمّا الإجراء الثاني، فهو يتمثل حسب المتحدث، في التصريح باستيراد “معدّات زراعية مجدّدة، غير منتجة في الجزائر”.

ويهدف الإجراء إلى “النهوض بالمناطق الزراعية في جنوب البلاد، من خلال استيراد جرارات  تزيد قوّتها عن 200 حصان، وآلات للبذر، وغيرها من المعدّات الخاصة بالمحاصيل المختلفة”.

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