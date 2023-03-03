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رياضة
حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي سامي تلمساني يوضح:

“قراري باللعب للمنتخب الجزائري رياضي ولن يؤثر عن حبي لبلد والديّ”

ل. ط
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“قراري باللعب للمنتخب الجزائري رياضي ولن يؤثر عن حبي لبلد والديّ”

أصدر سامي تلمساني، حارس مرمى رديف نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الخميس، أول ردة فعل عقب تراجعه عن تمثيل المنتخب المغربي واختياره حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، وهو ما تبعته ردود فعل سلبية وانتقادات شديدة من الجانب الآخر بواسطة أبواقه الإعلامية الفاسدة التي وصل بها الحد إلى تخوين هذا اللاعب الشاب.

وأكد سامي تلمساني في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، أن قراره الأخير باختيار اللعب للمنتخب الوطني الجزائري هو رياضي بحت ناجم عن اقتناعه بالمشروع الرياضي مع المنتخب الجزائري مقارنة مع ما هو مطروح من المنتخب المغربي.

وقال: “فضلت كتابة هذه الأسطر، حتى أوضح بعض النقاط، وأتمنى ألا تتعرض أقوالي للتأويلات، أتفهم أن بعض الأطراف تعتبر اختياري هذا إساءة إليها، أو استفزازا لها، لذلك أقدم اعتذاراتي إلى كل هؤلاء لأن نيتي صادقة”.

وأوضح سامي تلمساني أن كل ما هو في الأمر أنه اخذ قراره الرياضي الذي ينفعه ويتجاوب مع تطلعاته المستقبلية. وقال:” كل ما هو في الأمر أني اتخذت قرارا رياضيا، وبهذه المناسبة اشكر كل من تسبب في وصولي لهذه المكانة “.

وفي الأخير، أكد حامي عرين نادي تشيلسي للرديف، أن خياراته الرياضية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الحب الذي يكنه لبلد والده الجزائري ووالدته المغربية الأصل.

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