قرار ألمانيا تعليق مصادقة “السيل الشمالي-2”..أيُ مستقبل لأسعار الغاز!

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات الثلاثاء، بشكل ملحوظ بعد إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل مشروع الغاز “السيل الشمالي-2”.

وصعدت العقود الآجلة للغاز في شهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 940 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت عند مستوى 937 دولارا، وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بنسبة أكثر من 10% مقارنة بإغلاق أمس الاثنين.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.

وأعلنت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة الثلاثاء أنها علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا “نورد ستريم 2″، مبررة ذلك بعقبة قانونية.

وقد يؤخّر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة، وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.

وكتبت الهيئة في بيان أن المصادقة على خط الأنابيب “ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني”.

وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12% في وقت تشهد أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز.

وستبقى عملية التصديق معلّقة حتى ينتهي مشغّل “نورد ستريم 2” ومقرّه في زوغ في سويسرا من نقل “أصول أساسية وموارد لبشرية” إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفدرالية الألمانية.

وأمام الوكالة الفدرالية الألمانية أربعة أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي أنجز العمل فيه وبدء ملئه من الجانب الروسي.