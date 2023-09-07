قرار أمريكي تقول عنه موسكو أنه يمهد لنهاية أجيال بأكملها

قالت السفارة الروسية في واشنطن أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب “يمهد لنهاية أجيال بأكملها”. في حين اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي القرار الأمريكي بأنه “عمل إجرامي”.

وتوالت ردود الفعل الروسية على القرار الأمريكي بعد أن كشف أمس، الأربعاء 6 سبتمبر، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكن، من كييف عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، مع توريد ذخائر اليورانيوم المنضب عيار 120 ملم المخصصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت بها واشنطن.

الكرملين، وعلى لسان المتحدث باسمه، ديميتري بيسكوف، قال اليوم الخميس، 7 سبتمبر، أن قرار واشنطن “ينظر إليه بنظرة سلبية في موسكو”، حسب ما نقلته “فرانس برس”.

فحسب المسؤول الروسي، فاستخدام ذخائر اليورانيوم “أدى إلى ارتفاع كبير” في معدلات الإصابة بالسرطان في الماضي. وقال أن هذه “أخبار سيئة للغاية” بالنسبة له، و”المسؤولية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة”.

بيسكوف قال أيضا أن أمريكا تخطط لمواصلة تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا حتى آخر أوكراني. فقال حسب ما نشرته العربية “سمعنا تصريحات متكررة مفادها أنهم (الأميركيين) يعتزمون مواصلة مساعدة كييف طالما استغرق الأمر ذلك”.

وأضاف “بعبارة أخرى، سيستمرون في دعم أوكرانيا وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون ادخار أي أموال من أجل ذلك. هذه هي الطريقة التي نتصور بها الأمر، ونحن نعرف ذلك. لن يؤثر ذلك على روسيا”.