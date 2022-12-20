-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أنبوب جزائري جديد لنقل الغاز والهيدروجين نحو إيطاليا وألمانيا

الشروق أونلاين
  • 400
  • 0
أنبوب جزائري جديد لنقل الغاز والهيدروجين نحو إيطاليا وألمانيا
ح.م

تنظر وزارة الطاقة والمناجم في إعادة إطلاق الدراسة الخاصة حول إنشاء أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، حسب ما صرح به الوزير محمد عرقاب.

وفي كلمة له خلال فعاليات يوم الطاقة الجزائري – الألمان، قال عرقاب إن الجزائر تعتزم تطوير بنية تحتية واسعة لنقل الكهرباء وشبكة تربط الجزائر بالظفة الشمالية للبحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه يتم النظر في إعادة إطلاق دراسة حول إنشاء خط أنبوب الغاز الجزائر- سردينيا “غالسي” بمواصفات ومعايير فنية تتكيف مع تصدير الهيدروجين والآمونيا في المستقبل نحو أوروبا وألمانيا.

وسيستخدم خط الجزائر-سردنيا مبدئيا في تصدير الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي نحو أوروبا، في انتظار إنشاء سوق حقيقي للهيدروجين، يقول عرقاب.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته أن الجزائر تعتبر موردا موثوقا وآمنا للغاز وهو ما يؤهلها لأن تصبح موردا للكهرباء، مشيرا إلى أن البلاد قادرة على طرح 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية.

مقالات ذات صلة
اتصالات الجزائر: تخفيضات على خدمة “دروسكم” وأجهزة المودم

اتصالات الجزائر: تخفيضات على خدمة “دروسكم” وأجهزة المودم

وزير الطاقة محمد عرقاب: “هكذا تخطط الجزائر لتصدير الطاقة الكهربائية نحو أوروبا”

وزير الطاقة محمد عرقاب: “هكذا تخطط الجزائر لتصدير الطاقة الكهربائية نحو أوروبا”

الإعدام لمرتكبي جريمة صادمة بالمسيلة

الإعدام لمرتكبي جريمة صادمة بالمسيلة

“جومانة” الفرنسية لتجنيد “الحراقة” في داعش

“جومانة” الفرنسية لتجنيد “الحراقة” في داعش

حقن الدم في الجسم بطريقة عشوائية قد يسمّم ويقتل

حقن الدم في الجسم بطريقة عشوائية قد يسمّم ويقتل

السكك الحديدية: عودة الرحلات عبر هذا الخط

السكك الحديدية: عودة الرحلات عبر هذا الخط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد