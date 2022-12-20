أنبوب جزائري جديد لنقل الغاز والهيدروجين نحو إيطاليا وألمانيا

تنظر وزارة الطاقة والمناجم في إعادة إطلاق الدراسة الخاصة حول إنشاء أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، حسب ما صرح به الوزير محمد عرقاب.

وفي كلمة له خلال فعاليات يوم الطاقة الجزائري – الألمان، قال عرقاب إن الجزائر تعتزم تطوير بنية تحتية واسعة لنقل الكهرباء وشبكة تربط الجزائر بالظفة الشمالية للبحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه يتم النظر في إعادة إطلاق دراسة حول إنشاء خط أنبوب الغاز الجزائر- سردينيا “غالسي” بمواصفات ومعايير فنية تتكيف مع تصدير الهيدروجين والآمونيا في المستقبل نحو أوروبا وألمانيا.

وسيستخدم خط الجزائر-سردنيا مبدئيا في تصدير الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي نحو أوروبا، في انتظار إنشاء سوق حقيقي للهيدروجين، يقول عرقاب.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته أن الجزائر تعتبر موردا موثوقا وآمنا للغاز وهو ما يؤهلها لأن تصبح موردا للكهرباء، مشيرا إلى أن البلاد قادرة على طرح 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية.