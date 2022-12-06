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اقتصاد
بروكسل اعتبرت أن صفقة "بي.بي" لا تؤثر على المنافسة

قرار أوروبي لصالح سوناطراك وإيني بحقول عين صالح

حسان حويشة
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قرار أوروبي لصالح سوناطراك وإيني بحقول عين صالح
أرشيف

منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لشركة إيني الايطالية للدخول في حقل الغاز بعين صالح، بعد شرائها لأصول “بريتيش بيتروليوم-بي.بي” البريطانية شهر سبتمبر الماضي، معتبرة أن الصفقة لا تثير أي مخاوف بشأن المنافسة.
وجاء في قرار المفوضية الأوروبية، الذي صدر الاثنين، واطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنها منحت الضوء الأخضر بموجب لوائح الاندماج والمنافسة في الاتحاد الأوروبي، لإنشاء مؤسسة مشتركة في مشروع عين صالح غاز، من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، و”إيني” الإيطالية و”إيكوينور” النرويجية.
وحسب لائحة هذا المشروع الذي انطلق عام 1996، كمشروع مشترك بين سوناطراك و”بريتيش بيتروليوم” البريطانية، وشهد دخول “إيكوينور” كطرف ثالث فيه سنة 2004، وبموجب الصفقة ستحل إيني مكان “بي.بي” كمساهم مسيطر مشترك في هذا المشروع.
وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أن عملية الاستحواذ المقترحة لن تثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، بالنظر إلى أنه بسبب مصالحهم المتباينة (الشركات الثلاث المعنية)، من غير المرجح أن تنجح “إيني” وسوناطراك و”إيكوينور” في التنسيق في السوق لتطوير وإنتاج وتوريد الغاز الطبيعي بالجملة بعد عملية تجارية، مضيفة أن الشركات الثلاث ليس لها القدرة أو الحافز للانخراط في ممارسات الرهن.
وختمت المفوضية الأوروبية قرارها بالإشارة إلى أن هذه الصفقة تم التحقق منها وفحصها في إطار الإجراءات العادية للاندماج والمنافسة.
ومن شأن هذا القرار أن يعزز تواجد عملاق الطاقة الإيطالي في الجزائر، بعد أن كان أول شركة توقع معها سوناطراك عقدا في لإطار قانون المحروقات الجديد، وأول شركة تشرع في الإنتاج في مشروع مشترك مع سوناطراك حصلت عليه في إطار القانون ذاته.

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