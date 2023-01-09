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الجزائر

قرار التكفل بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج يدخل حيز التنفيذ

الشروق أونلاين
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قرار التكفل بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج يدخل حيز التنفيذ
ح.م

دخل قرار تكفل الدولة بمصاريف نقل جثامين الجزائريين المتوفين خارج التراب الوطني حيز التنفيذ، بداية من الفاتح من شهر جانفي.

وأوضحت سفارة الجزائر بأبوظبي في بيان لها أنه تقرر، بموجب قانون المالية لسنة 2023 في المادة 72 منه، تكفل الدولة بمصاريف نقل جثامين رعاياها المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك اعتبارا من الفاتح من شهر جانفي.

وأشارت السفارة إلى أن هذا القانون يمس كل مواطن جزائري سواء كان مقيما بالخارج أو غير مقيم، وافته المنية خارج التراب الوطني.

وفي وقت سابق، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على التعديل الذي تضمنه قانون المالية 2023، المتعلق بإنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية، يتم تمويله عن طريق فرض طابع جبائي بمبلغ 20 أورو عند استخراج أو تجديد بطاقة التسجيل القنصلي.

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