قرار الرّابطة بِخصوص مقابلتَين تحتضنهما العاصمة

ضبطت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، تاريخ وتوقيت وملعب مواجهتَين بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية.

وهكذا ستُجرى مباراة شباب بلوزداد وضيفه اتحاد سوف، بِملعب “5 جويلية 1962″، السبت المقبل انطلاقا من الساعة السادسة مساءً.

ويحتضن الميدان ذاته مواجهة اتحاد العاصمة ونادي البارادو، الأحد المقبل في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

وجاء هذا التأخير، بِسبب تنظيم مباراة المنتخب الوطني النّسوي لِصنف أقلّ من 17 سنة مع الضيف البنيني، بِرسم تصفيات مونديال هذه الفئة. بِملعب “5 جويلية 1962” الجمعة المقبلة.