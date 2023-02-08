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رياضة
طالبا بتأهيل الوافدين الجدد

قرار الفاف يورط وفاق سطيف وشبيبة القبائل

ع. ع
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قرار الفاف يورط وفاق سطيف وشبيبة القبائل

بات ناديا وفاق سطيف وشبيبة القبائل، في موقف صعب، بعد فشلهما في الحصول على ترخيص من الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، لتأهيل لاعبيهم الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وحسب موقع “كووورة” من مصادره، أن عبد الحكيم سرار، ويزيد ياريشان رئيسا مجلس إدارة الناديين، قد تنقلا إلى مقر الاتحاد الجزائري، وطالبا بتأهيل الوافدين الجدد. ذات المصادر، أكدت أن الثنائي اقترح تسوية ديون اللاعبين لدى لجنة المنازعات، من حقوق البث التلفزيوني، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.

واتخذ الاتحاد الجزائري قرارا يمنع من خلاله الرابطة المحترفة بتسوية ديون لاعبي الأندية  باقتطاع حقوق البث التلفزي.

وبات لزاما على الأندية الممنوعة من الاستقدامات، تسوية ديون اللاعبين السابقين، ممن استفادوا من أحكام نهائية على مستوى المنازعات، للحصول على إجازات اللاعبين الجدد.

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