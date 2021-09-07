قرار بإعادة محاكمة لافارج الفرنسية بتهمة دعم داعش في سوريا

أعلنت المحكمة العليا الفرنسية الثلاثاء، أنه “يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا”، ملغية قرارا سابقا بحقها.

هذا ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ”إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت “لافارج” بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه “يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم”.

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.

واعترفت الشركة، التي هي الآن جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011″، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

من جهتها نشرت وكالة الأناضول التركية ، وثائق قالت إنها تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل الشركة لتنظيم “داعش” الإرهابي بالأسمنت. والوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة “لافارج” الفرنسية النشطة في سوريا و”داعش”.

وتبحث السلطات الفرنسية فيما إذا كانت الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها منافستها السويسرية هولسيم في 2015، قد دفعت أموالاً لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عامي 2013 و2014 مقابل استمرار العمل في مصانعها في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم وقتئذ.

وقالت الشركة، إنها علمت بقرار المحكمة وتواصل التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان: “تأسف لافارج هولسيم بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا.. اتخذت الشركة خطوات فورية وصارمة لضمان عدم تكرار وقائع مماثلة”.

وفتح المدعون في جوان 2017 تحقيقهم في احتمال حدوث تمويل للإرهاب، وحققوا في أمر مدفوعات ربما قدمتها لافارج من خلال وسطاء إلى جماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” وفي عمليات شراء محتملة لمواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات.

وذكرت أن كل الأفراد الذين خضعوا للتحقيق تركوا الشركة التي توقفت عن العمل في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات.