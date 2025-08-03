قرار بتسريح جميع السلع العالقة بالموانئ والمطارات

اجتماع بوزارة التجارة الخارجية حول الاستيراد:

تقرر رسميا تسريح جميع السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الجمركية، والتي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل 3 أوت الجاري.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية تلقت “الشروق” نسخة منه، وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، فقد ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات يوم الأحد، رفقة وزير المالية، بحضور كل من المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلين عن بنك الجزائر، بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وخصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ. وفي هذا السياق، تقرر بشكل استثنائي، تسريح جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات، والمناطق تحت الرقابة الجمركية، وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 (Date d’expédition).