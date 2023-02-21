قرار بتعليق تعبئة الزيت في عبّوات 5 لتر والسميد في أكياس 25 كلغ

سيتمّ تعليق تعبئة زيت المائدة في عبوّات 5 لتر، والسميد في أكياس 25 كلغ بالجزائر. للحدّ من ظاهرة الاقتناء المفرط لهاتين المادّتين واسعتي الاستهلاك في شهر رمضان.

وحسب ما كشف عنه مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، في حديث للقناة الإذاعية الأولى صباح الإثنين، فإن تدابير جديدة تمّ اتخاذها للحدّ من “ظاهرة الشراء المفرط لمادتي الزيت والدقيق”.

وتتمثل هذه التدابير في تعليق تعبئة مادة السميد في أكياس 25 كلغ. من أجل “السماح لكل المواطنين بالحصول على المنتوج في الفضاءات التجارية”.

وسيقتصر توظيب دقيق القمح الصلب (السميد) ودقيق القمح الليّن (الفرينة)، بموجب التدابير المتخذة، على أحجام 1 و2، و5، و10 كلغ.

وبالنسبة للزيت، ستتواصل تعبئة قارورات 1 و2 لتر. مع تعليق التعبئة في عبوّات الحجم الكبير بسعة 5 لتر، يوضح المسؤول نفسه.

وتابع المتحدث يقول:”لاحظنا أن الإقبال المفرط على اقتناء تعبئات الحجم الكبير من المنتجات المذكورة، يمكن أن يتسبّب في حدوث تذبذبات في السوق”.

وفرة الزيت والسكر ستفوق احتياجات الجزائريين في رمضان

في نفس السياق، ينتظر أن تتجاوز وفرة مادتي الزيت والسكر في الجزائر شهر رمضان المقبل، مستوى الاحتياجات الشهرية للمواطنين. حسب ما أكده ذات المسؤول.

وقال مقراني إن تحضيرات القطاع لشهر رمضان انطلقت قبل 4 أشهر، بعقد عدّة اجتماعات في إطار لجنة وزارية مشتركة مع قطاعي الفلاحة والصناعة.

وخرجت هذه الاجتماعات بصياغة “برنامج مكثف لتوفير كل المنتوجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع. على غرار الحليب والزيت والسكر والدقيق، قبل وفي أثناء وبعد شهر رمضان”، يقول مقراني.

وحسب ما ذكره المسؤول، فقد طالبت الوزارة المحوّلين الـ6 لزيت المائدة في الجزائر، برفع الإنتاج في رمضان إلى 55 ألف طن. علما أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة لا تتجاوز 48 ألف طن.

كما ينتظر أن تصل كمية إنتاج محوّلي السكر الـ5 في البلاد، إلى 65 ألف طن في شهر الصيام. وهو ما يتجاوز احتياجات الجزائريين الشهرية المقدّرة بـ56 ألف طن.

استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء.. وإجراءات ردعية ضدّ “الزيادات غير المبرّرة”

سجّلت مصالح وزارة التجارة ارتفاعا محسوسا في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، حسب ما أكده المسؤول ذاته. مشيرا إلى صعود متوسط سعر الدجاج من 320 دينار إلى 450 دينار للكلغ.

ووصف المسؤول الزيادات المسجّلة في أسعار اللحوم البيضاء، بـ”غير المبرّرة”. وقال إن إجراءات ردعية ستقوم بها مصالح الرقابة ضد المتسبّبين في هذه الزيادات.

وذكر مقراني إن 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة من أمريكا اللاتينية والهند والسودان، ستدخل السوق الجزائرية بين نهاية فيفري وبداية مارس.

وستضاف الكميات المستوردة إلى حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء. وهو يقدّر حسب المتحدث بـ 50.4 ألف طن. إلى جانب استيراد 10 آلاف رأس من العجول لدعم السوق بـ 3500 طن من اللحوم.