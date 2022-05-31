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الجزائر

قرار بحظر تجوال الكلاب في هذه الولاية

الشروق أونلاين
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قرار بحظر تجوال الكلاب في هذه الولاية

أقرت ولاية غليزان إجراءات تنظيمية لمنع التجوال بالكلاب الخطيرة والشرسة على مستوى إقليم بلديات الولاية.

وحسب بيان لمديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، فقد تقرر منع أصحاب الكلاب الخطيرة والشرسة منعا باتا من التنزه في الأماكن العامة حيث يجب على أصحاب هذه الكلاب ربطها بسلسلة أو قلادة مع وجوب إرتدائها الكمامة.

وحدد البيان فصيلة الكلاب المعنية بالقرار وهي: BIT BULL/BULL MASTIF/ BULL TERRIER/ DOBERMAN/CHIENS DOMESTIQUES/ CHIENS POLICE.

كما شدد على وجوب تلقيح هذه الكلاب ضد داء الكلب وحيازة مربيها لدفتر التلقيح.

هذا وأكد المصدر ذاته بأن مصالح الدرك والأمن ستهر على احترام التدابير المذكورة، كما سيتم القضاء على هذه الكلاب في حالة ضبطها خارج سكنات مربيها وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية “الدائرة والبلدية”.

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