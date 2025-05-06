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رياضة

قرار بخصوص دخول الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الجزائري للمحليين وغامبيا

عمر سلامي
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قرار بخصوص دخول الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الجزائري للمحليين وغامبيا
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني للمحليين

قال مدير الشباب والرياضة لولاية عنابة، حسين علوي، إن الدخول لمتابعة مباراة المنتخب الجزائري للمحليين ونظيره الغامبي سيكون مجانيا.

وأضاف حسين علوي في تصريحات للإذاعة الوطنية: “عنابة دائما جاهزة لاحتضان مباريات المنتخب الوطني، والدخول لمتابعة اللقاء سيكون مجانيا”.

وبخوص فتح أبواب ملعب 19 ماي بعنابة، أكد مدير الشباب والرياضة لولاية عنابة: ” الدخول إلى الملعب سيكون في حدود الساعة الثالثة أو الرابعة، ولم نضبط بعد موعد فتح أبواب الملعب أمام الجماهير”.

ويستقبل المنتخب الوطني للمحليين نظيره الغامبي، أمسية هذا الجمعة، بداية من الساعة السابعة، في إطار إياب الدور الأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025.

ويواصل أشبال المدرب مجيد بوقرة تحضيراتهم للمباراة بالمركز التقني بسيدي موسى.

ويخوض المنتخب المحلي، أمسية الثلاثاء ثالث حصة تدريبية تحسبا للقاء الإياب، وهي الحصة التي ستكون مسبوقة بتنظيم منطقة مختلطة، مع لاعبي المنتخب.

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