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قرار برفع سن التجنيد في صفوف الشرطة

الشروق أونلاين
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قرار برفع سن التجنيد في صفوف الشرطة
أرشيف

كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الخميس، عن قرار برفع شرط السن للالتحاق بصفوف الأمن الوطني (الشرطة) إلى 28 سنة، بدل 25 سنة كما هو معمول به حاليا.

وقال الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ردا على سؤال فيما يتعلق بإعادة النظر في شرط سن التجنيد في سلك الشرطة أنه “بعد دراسة متأنية للأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، تقرر إعادة النظر في شرط السن ورفعه حسب الرتب ليكون ما بين 19 و28 سنة”.

وأوضح أن القرار جاء “بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة من الشباب الجزائريين من المشاركة في المسابقات التي يتم تنظيمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لانخراط الشباب في المؤسسة الأمنية”.

وتشير مذكرة التوظيف المتعمدة بمن قبل مديرية الأمن الوطني أنه بالنسبة لشروط السن:

بالنسبة لأعوان الشرطة:  أن يبلغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر.

– أن يثبتوا مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة.
وبالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة و أن يتراوح سنهم ما بين 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر وأن يكونوا متحصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها.

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