قرار بغلق وكالة النقل البحري في باريس لـ3 أسابيع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الإثنين في بيان، عن قرار بغلق وكالتها التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، لمدة 3 أسابيع.

القرار يسري بداية من يوم 14 مارس الجاري، تنفيذا لما أسفرت عنه الخبرة التقنية لسلامة المبنى الذي يحتضن مقر الوكالة، حسب ما ذكره البيان.

وستباشر أشغال لترميم المبنى، طيلة فترة الغلق، بسبب “الوضعية الخطيرة التي باتت عليها الوكالة”، يضيف ذات البيان.

قرار غلق الوكالة جاء ساعات بعد إعلان المؤسسة عن فتح عمليات حجز التذاكر الخاصة بفترة الصيف، ابتداء من نفس التاريخ 14 مارس 2023.