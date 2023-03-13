-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قرار بغلق وكالة النقل البحري في باريس لـ3 أسابيع

الشروق أونلاين
  • 428
  • 0
قرار بغلق وكالة النقل البحري في باريس لـ3 أسابيع
أرشيف
باخرة جزائرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الإثنين في بيان، عن قرار بغلق وكالتها التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، لمدة 3 أسابيع.

القرار يسري بداية من يوم 14 مارس الجاري، تنفيذا لما أسفرت عنه الخبرة التقنية لسلامة المبنى الذي يحتضن مقر الوكالة، حسب ما ذكره البيان.

وستباشر أشغال لترميم المبنى، طيلة فترة الغلق، بسبب “الوضعية الخطيرة التي باتت عليها الوكالة”، يضيف ذات البيان.

قرار غلق الوكالة جاء ساعات بعد إعلان المؤسسة عن فتح عمليات حجز التذاكر الخاصة بفترة الصيف، ابتداء من نفس التاريخ  14 مارس 2023.

مقالات ذات صلة
لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان.. فتح 553 سوقا جوارية

لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان.. فتح 553 سوقا جوارية

ضخ 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة في الأسواق خلال رمضان بهذا السعر

ضخ 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة في الأسواق خلال رمضان بهذا السعر

هذا مضمون الاتفاق بين سوناطراك والشركة الأوغندية للنفط

هذا مضمون الاتفاق بين سوناطراك والشركة الأوغندية للنفط

صاحب عروض توظيف مزيفة عبر الانترنيت في قبضة الأمن

صاحب عروض توظيف مزيفة عبر الانترنيت في قبضة الأمن

هذه آجال دفع كل المنح والعلاوات ومخلفات مستخدمي التربية

هذه آجال دفع كل المنح والعلاوات ومخلفات مستخدمي التربية

شركة طيران فرنسيّة تستأنف رحلاتها إلى وهران

شركة طيران فرنسيّة تستأنف رحلاتها إلى وهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد