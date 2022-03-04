-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قرار بمنع بيع الأدوية عبر الانترنت لهذه الأسباب

الشروق أونلاين
  • 249
  • 0
قرار بمنع بيع الأدوية عبر الانترنت لهذه الأسباب

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنه تم منع بين الأدوية عن طريق الانترنت لتجنب الوقوع في فخ المواد المقلدة والمحظورة.

وأوضح بلعمبري، الجمعة، في حوار لإذاعة قسنطينة أنه بعد تقنين البيع الالكتروني تمّ منع ثلاث مواد من البيع منها الأدوية بحيث أنّه حتى الصيدلي لا يحق له البيع عن طريق الانترنت بعدما ثبت أن بيع الأدوية عن طريق الانترنت هو مفتاح بيع الأدوية المقلدة والمحظورة باعتباره منصة للتهريب.

وأضاف بلعمبري فيما ماتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية أنه حقق مبتغاه وساهم في وضع حد للتعاملات غير الشرعية لهذه المواد حيث تم تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية.

وتابع المتحدث قائلا إلى جانب استحداث الوصفات المتعددة  النسخ والألوان والذي ساهم في محاربة ظاهرة التعامل السيىء بالأدوية المؤثرة عقليا، أصبح الصيدلي يعمل في إطار قانوني واضح ومضبوط خاصة بعد تحديد المسؤوليات من خلال هذا المرسوم التنفيذي الذي وضع حدا لسنوات من الفراغ القانوني.

مقالات ذات صلة
رفض الإفراج عن الوزيرة السابقة خليدة تومي

رفض الإفراج عن الوزيرة السابقة خليدة تومي

قتيلان وعدة جرحى في انقلاب حافلة نقل مسافرين بالبويرة (صور)

قتيلان وعدة جرحى في انقلاب حافلة نقل مسافرين بالبويرة (صور)

القرارات للتنفيذ… وكلّ المسؤولين تحت مجهر الرقابة

القرارات للتنفيذ… وكلّ المسؤولين تحت مجهر الرقابة

مركز “في.أف.أس غلوبال” يعلن عن تغييرات بشأن تأشيرة فرنسا

مركز “في.أف.أس غلوبال” يعلن عن تغييرات بشأن تأشيرة فرنسا

الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

مركبة “مجنونةّ” تدهس مجموعة شباب وتقتل اثنين بالبويرة

مركبة “مجنونةّ” تدهس مجموعة شباب وتقتل اثنين بالبويرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد