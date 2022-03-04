قرار بمنع بيع الأدوية عبر الانترنت لهذه الأسباب

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنه تم منع بين الأدوية عن طريق الانترنت لتجنب الوقوع في فخ المواد المقلدة والمحظورة.

وأوضح بلعمبري، الجمعة، في حوار لإذاعة قسنطينة أنه بعد تقنين البيع الالكتروني تمّ منع ثلاث مواد من البيع منها الأدوية بحيث أنّه حتى الصيدلي لا يحق له البيع عن طريق الانترنت بعدما ثبت أن بيع الأدوية عن طريق الانترنت هو مفتاح بيع الأدوية المقلدة والمحظورة باعتباره منصة للتهريب.

وأضاف بلعمبري فيما ماتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية أنه حقق مبتغاه وساهم في وضع حد للتعاملات غير الشرعية لهذه المواد حيث تم تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية.

وتابع المتحدث قائلا إلى جانب استحداث الوصفات المتعددة النسخ والألوان والذي ساهم في محاربة ظاهرة التعامل السيىء بالأدوية المؤثرة عقليا، أصبح الصيدلي يعمل في إطار قانوني واضح ومضبوط خاصة بعد تحديد المسؤوليات من خلال هذا المرسوم التنفيذي الذي وضع حدا لسنوات من الفراغ القانوني.