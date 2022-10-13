قرار بمنع بيع حليب الأكياس ليلا (وثيقة)

أصدر والي ولاية الوادي قرارا يقضي بمنع بيع أكياس الحليب ليلا، وهذا في اطار تنظيم عملية توزيع بيع هذه المادة.

وحسب بيان صادر عن الولاية فقد أقر الوالي قرارا مؤرخا في 13 أكتوبر 2022 يتضمن تنظيم عملية توزيع مادة الحليب المبستر المدعم والمعبأ في أكياس 1 لتر من طرف الملبنات وموزعي الحليب ومشتقاته عبر ولاية الوادي.

وأكد الوالي في قراره أنه يمنع بيع أو توزيع مادة الحليب المبستر المعبأ في أكياس 1 لتر خلال الفترة الليلية عبر كامل إقليم الولاية.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم تموين الموزعين المعتمدين ابتداء من الساعة 5 صباحا، على أن يتم توزيع الحليب عبر تجار التجزئة المحددين في خريطة الطريق عبر أحياء وبلديات الولاية ابتداء من الساعة 6 صباحا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كل اخلال بالتنظيم المعمول به يعرض صاحبه لاتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.