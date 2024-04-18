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رياضة

قرار بِخصوص مباراة “المولودية- السّنافر”

الشروق الرياضي
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قرار بِخصوص مباراة “المولودية- السّنافر”
ح.م
جانب من اجتماع مسؤولي "الفاف" والأندية على هامش حفل قرعة الكأس.

قرّر اتحاد الكرة الجزائري، الخميس، تنظيم مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، بِمُدرّجات شاغرة.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المواجهة في الـ 23 من أفريل الحالي، على الساعة التاسعة إلّا الرّبع ليلا. لِحساب نصف نهائي كأس الجمهورية.

وفسّر اتحاد الرّئيس وليد سعدي القرار المُتّخذ بـ “تهدئة الجماهير ومواجهة ظاهرة العنف التي تتعارض تماما مع قيم الرياضة”. عِلما أن المسؤول الأوّل للهيئة اجتمع مع رئيسَي ناديَي المولودية و”السّنافر” على هامش حقل القرعة، وأبلغهما بِالأمر.

ولقي القرار صدى إيجابيا لدى مسؤولي الناديَين، يقول بيان “الفاف”.

وبِخصوص المباراة الأُخرى بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، فقد تقرّر منح كلّ فريق نسبة 50% من التذاكر.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذا اللّقاء، في الـ 24 من أفريل الحالي، وفي التوقيت ذاته المُشار إليه أعلاه.

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