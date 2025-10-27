-- -- -- / -- -- --
رياضة

قرار بِخصوص مباراة خميس الخشنة وبني ولبان

الشروق الرياضي
ضبطت رابطة كرة القدم لِقسم الهوّاة، الإثنين، تاريخ وتوقيت وملعب مباراة اتحاد خميس الخشنة وضيفه نادي بني ولبان.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثامنة، من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وهكذا تقرّر تنظيم هذه المواجهة الجمعة المقبلة على الساعة الثالثة عصرا، بِملعب “الجيلالي بونعامة” بِبومرداس، ودون حضور الجمهور، بِسبب عدم امتلاك هذه المنشأة الرياضية رخصة احتضان المقابلات الرسمية.

وكان هذا الميدان قد احتضن مواجهة اتحاد خميس الخشنة عن الجولة الأولى، أمام الزائر اتحاد بسكرة. بينما خاض المقابلات الثلاث المتبقية داخل القواعد بِملعب “مولود زروقي” بِالكاليتوس.

ويملك نادي بني ولبان 8 نقاط في المركز الـ 10، ويشغل اتحاد خميس الخشنة الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 3 نقاط.

