قرار بِشأن مباراة “عين مليلة- التلاغمة”

اتّخذت رابطة الكرة لِقسم الهوّاة، الخميس، قرارا بِشأن مباراة أمل عين مليلة وضيفه نجم التلاغمة.

وكان يُفترض أن يحتضن ملعب “زرداني حسونة” أطوار هذه المباراة، السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر. لِحساب الجولة الثانية من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”.

لكن والي ولاية أم البواقي أمر بِتحويل المباراة إلى ملعب “دمّان ذبيح”، وهو ما جعل رابطة الكرة لِقسم الهوّاة تُقرّر تأجيلها إلى تاريخ لاحق، لِكون المنشأة الرياضية الأخيرة غير مُؤهّلة.

وكان فريق أمل عين مليلة في الجولة الأولى، قد تعادل سلبا خارج القواعد مع مولودية العلمة. بينما فاز نجم التلاغمة بِميدانه (3-2) على اتحاد الحراش.