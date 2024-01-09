قرار تاريخي في كوريا الجنوبية حول استهلاك لحوم الكلاب

أقر برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استهلاك لحوم الكلاب، حسب ما أفادت به وكالة “يونهاب” الرسمية.

ووافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون، الذي يمنع تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل تناول لحومها، بأغلبية 208 أصوات، مقابل امتناع عضوين فقط عن التصويت.

كما يدعو مشروع القانون إلى تقديم إعانات حكومية لمساعدة العاملين في صناعة لحوم الكلاب على تبديل وظائفهم.

وسيصبح القانون، الذي ينهي “عادة غذائية فقدت شعبيتها في العقود الأخيرة بين الكوريين”، حسب ما أشارت إليه “يونهاب”، حيّز التنفيذ بداية من عام 2027. بعد إقرار فترة سماح مدّتها 3 سنوات.

وسيواجه المخالفون بعد نهاية هذه الفترة، عقوبة السجن لمدة عامين كحدّ أقصى. أو غرامة تصل إلى 22 ألف دولار أمريكي (نحو 300 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية).

وكان حظر لحوم الكلاب أحد بنود الحملة الرئاسية للرئيس الحالي يون سيوك- يول، الذي يعرف هو وزوجته، بحبّهما للحيوانات الأليفة، تقول “يونهاب”.