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الجزائر

قرار جديد بفتح المتاحف خلال عطلة نهاية الأسبوع

الشروق أونلاين
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قرار جديد بفتح المتاحف خلال عطلة نهاية الأسبوع
ح.م

ستكون المتاحف الجزائرية مفتوحة أمام زوارها خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، حسب ما أعلنته وزارة الثقافة.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن مؤسساتها ذات الطابع المتحفي ستفتح أبوابها أمام الجمهور أيام عطلة نهاية الأسبوع، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المهتمين بزيارتها وكذا إعادة تنشيطها وبعث حركة ثقافية فيها.

وبالمقابل، حدّدت الوزارة يوم الأحد يومًا لعطلة هذه المؤسسات الأسبوعية، على أن يكون توقيت عملها كالتالي:

1-يوم الجمعة:

  • الفترة الصباحية: من الساعة 10:00 إلى 12:00.
  • الفترة المسائية:  الفترة الشتوية: من الساعة 14:00 إلى 18:00. والفترة الصيفية: من الساعة 14:00 إلى 20:00.

2-يوم السبت:

  • الفترة الصباحية: من الساعة 10:00 إلى 12:00.
  • الفترة المسائية: الفترة الشتوية: من الساعة 13:00 إلى 18:00، والفترة الصيفية: من الساعة 13:00 إلى 20:00.
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