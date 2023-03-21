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رياضة

قرار جديد بِخصوص سليماني

علي بهلولي
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قرار جديد بِخصوص سليماني
ح.م

يُمكن للاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني أن يُشارك في مُواجهتَي النيجر، الخميس والإثنين المُقبلَين.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الإثنين، قد استنجد بِالمهاجم بغداد بونجاح من نادي السد القطري. بعد أن علم بِأن “القنّاص” سليماني مُصاب.

وعاد سليماني من بلجيكا إلى أرض الوطن، وشارك في الحصّة التدريبية لـ “الخضر” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى مساء الإثنين.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في بيان له نشره الثلاثاء، إن طبيب “مُحاربي الصّحراء” سيفحص إسلام سليماني، ويُقرّر بعدها إن كان أهلا لِخوض مُواجهتَي النيجر من عدمه.

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