قرار جديد لتجسيد مذكرة مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع

يخص شبكة ومعايير التقييم وآليات الحصول على الوسم

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا جديدا يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 9 فيفري 2023 والذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادة الليسانس والماستر وشهادة مهندس دولة، ويشمل التعديل في القرار الجديد الصادر شهر مارس الجاري المادة 77 التي تخص آليات الحصول على وسم شهادة جامعية -مؤسسة ناشئة – وكيفيات التقييم.

وتكملة للإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجسيد مشروع مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، تم تعديل القرار الصادر شهر فيفري 2023 للمضي في تجسيد مشاريع التخرج من هذا الصنف وتحضيرا لمناقشتها شهر جوان المقبل، حيث تم تعديل المادة 77 من القرار رقم 171 المؤرخ في 9 فيفري 2023، وبموجبها سيتم ترسيخ على مستوى مؤسسات التعليم العالي آلية تؤدي إلى الحصول على وسام شهادة جامعية مؤسسة ناشئة أو إلى إيداع طلب للحصول على براءة اختراع شهادة جامعية براءة اختراع، إذ يتم وفقا لذلك اقتراح مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من قبل الأساتذة الباحثين المنضمين لفريق التكوين بالمؤسسة الجامعية أو باقتراح من الطلبة المعنيين بإعداد الفكرة أو مشروع نهاية الدراسة.

وأدرجت الوزارة في قرارها الصادر شهر مارس الجاري – تحوز الشروق نسخة منه – معايير التقييم الخاصة بمذكرة التخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، إذ تمنح العلامة للطلبة المسجلين وفق حصولهم على وسم مشروع مبتكر أو وسم مؤسسة ناشئة، ويخضع سلم التنقيط لأربعة معايير، الأولى تتعلق بوضوح الفكرة الأساسية وسلامتها وتقدر بـ20% من العلامة النهائية، أما الثانية تخص الجوانب الابتكارية للمشروع وتمنح 25% من العلامة النهائية، فيما تتعلق الثالثة بصحة نموذج العمل التجاري 30% من العلامة النهائية، أما المعيار الأخير فيخص الوصول إلى النموذج الأولي 25% من العلامة النهائية.

ونبهت الوزارة في السياق بأنه لا يتم احتساب علامة المناقشة في التعويض بين السداسيين من نفس السنة، وتمنح للطالب بالإضافة إلى الشهادة النهائية صفة طالب خمسة نجوم وهذا نظير انخراطه في مختلف النشاطات الأكاديمية كالتقرب من المؤسسة، وتنمية المهارات المهنية ومتابعة التعليم عن بعد أو تعليم حركي، والاندماج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتنشأ لهذا الغرض لجنة لتقييم الطلبة تحت مسؤولية مدير المؤسسة مكونة من أساتذة المؤسسة الجامعية وأعضاء من المحيط الاجتماعي الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار بعد تسجيل أزيد من 11 ألف فكرة مشروع مبتكر سيتم انجازها من قبل الطلبة كمؤسسات ناشئة أو براءة اختراع للسنة الجامعية 2022-2023.