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قرار جديد لفائدة الأجانب المقيمين في فرنسا

الشروق أونلاين
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قرار جديد لفائدة الأجانب المقيمين في فرنسا
أرشيف
فرنسا

ألغى مجلس الدولة في فرنسا، قانونا يفرض على الرعايا الأجانب إجراء عملية الحصول على تصاريح إقامتهم في بلاد عبر الإنترنت فقط.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد طالب مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الحكومة بتقديم “بديل” مادي للأجانب المقيمين على التراب الفرنسي.

واعتبر المجلس في قراره، أنّه لا يمكن فرض الاستخدام الحصري للخدمة عبر الانترنت، إلا في حالة “ضمان الوصول الطبيعي لجميع المستخدمين إلى هذه الخدمة العامة”.

فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين

وفي 30 أفريل 2022، علّق مجلس الدولة في فرنسا قرارا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، بحلّ جمعيتين مؤيّدتين للقضية الفلسطينية.

ويتعلّق الأمر، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بجمعيّتي “لجنة العمل من أجل فلسطين”، و”تجمّع فلسطين”. اللتان تنشطان في حملة مقاطعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الداخلية الفرنسية قد اتّهمت الجمعيّتين، شهر مارس ماضي، بنشر تعليقات عنيفة معادية لإسرائيل.

لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، قضت ببطلان حلّ الجمعيّتين، واعتبرت أنّ قرار الداخلية “يمثّل اعتداء خطيرا على حرية تكوين الجمعيات وحريّة التعبير”.

وقال محامي الجمعيّتان فنسنت برينغارث: “هذا انتصار ثمين لسيادة القانون، الذي يعاقب الاستغلال السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من قبل وزارة الداخلية”.

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