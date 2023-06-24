قرار جديد من الفيفا بخصوص مونديال 2030

اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارا جديدا بخصوص بطولة كأس 2030، حيث أجل تقديم الترشيحات حتى الربع الأخير من العام الجاري.

ووافق مجلس “فيفا”، على تأجيل تقديم الترشيحات لمونديال 2030 حتى الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن التأجيل يهدف لتوسيع المشاورات مع المجموعات المعنية الرئيسية، وبالتالي، فإن اللائحة المعنية لانتخاب المنظم ستقدم لإقرارها في جلسة المجلس المقررة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين”.

وأوضح أنه سيتم ابتداء من ذلك الحين رسميا في العملية والتي ستجرى من الربع الثالث إلى الرابع من عام 2024 باختيار المضيف أو المضيفين.

وأعلنت إسبانيا بجانب البرتغال والمغرب عن تقديم ترشيحها لاحتضان بطولة كأس العالم 2030 .

وأبدت تشيلي وباراغواي رغبتها في استضافة البطولة، وكذلك السعودية واليونان ومصر بملف مشترك.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن السعودية انسحبت من الترشح، وأعلمت دولتي اليونان ومصر بأنها لن تستمر في الملف المشترك .