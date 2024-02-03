قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة عبورا للموانئ المغربية “لا يزال ساريا”

أكدت جمعية البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت في بيان، استمرار سريان مفعول قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة عبورا للموانئ المغربية.

وجاء في البيان أن الجمعية “تنهي إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية، لا يزال ساري المفعول”.

وقالت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن بيانها جاء ردّا “على الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية” حول القرار.