قرار شبه عسكري وإقامة تُشبه الثكنات تنتظر زملاء غلام والوناس

اتّخذت إدارة نادي نابولي الإيطالي بِمعيّة المدرب لوتشانو سباليتي مساء الأحد، إجراءً شبه عسكري تجاه لاعبي الفريق.

جاء ذلك بعد خسارة فريق نابولي بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي أمبولي، ضمن إطار الجولة الـ 34 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان لاعبو المدرب سبالتي متفوّقين بِثنائية نظيفة إلى غاية الدقيقة الـ 80، لمّا انتفض المحلّيون وسجّلوا ثلاثية الفوز في ظرف 7 دقائق فقط (الـ 80 والـ 83 والـ 87)!

ولعب زملاء المدافع فوزي غلام وصانع الألعاب آدم الوناس ثلاث مقابلات متتالية، بِاحتساب مواجهة أمبولي، دون انتصار.

وقرّرت إدارة نادي نابولي رفقة المدرب سباليتي، إجبار اللاعبين على الإقامة بِمركز التدريب إلى غاية نهاية الموسم الحالي. وسيُطبّق هذا الإجراء انطلاقا من الثلاثاء المقبل.

ويعني هذا القرار الصّارم أن اللاعبين سينشغلون بِأمر التدريبات فقط، في إقامة تُشبه “الثكنات العسكرية”، ولا يُمكنهم العودة في المساء إلى أسرهم.

وتساءلت الصحافة الإيطالية إن كان القرار “القاسي” سيشمل اللاعب دريس ميرتينز من عدمه، ذلك أن المهاجم البلجيكي رُزق هذه الأيّام بِصبيّ، ومُجبر على التواصل المنتظم مع أهله.

وهكذا سيخضع لاعبو فريق نابولي لِمعسكر استثنائي حتى نهاية الموسم الحالي، المُرادف لِتاريخ الـ 22 من ماي المقبل. وخلال هذه الفترة، سَيُجرون آخر أربع مقابلات لهم بِرسم البطولة الإيطالية.

وسجّل فريق نابولي في الموسم الحالي نتائج “سلبية”، إذا قورنت بِحجم الإمكانيات المادّية الكبيرة المرصودة، والقيمة النوعية للاعبيه. حيث ودّع كأس إيطاليا من ثمن النهائي، وخرج من سباق الدوري الأوروبي من الدور الـ 16، وفي البطولة المحلّية، يتموقع ثالثا ومتخلّفا عن الرّائد ميلان آسي بِفارق 7 نقاط.

ونعود إلى مباراة فريق نابولي ومضيفه نادي أمبولي، فقد غاب المدافع فوزي غلام بِداعي الإصابة. بينما دخل صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الـ 85، وحينها كانت النتيجة متعادلة (2-2).

ورجع آدم الوناس إلى المنافسات الرّسمية بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر، بِداعي إصابة على مستوى الفخذ.