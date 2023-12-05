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رياضة

قرار ضدّ أمل الأربعاء

الشروق الرياضي
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قرار ضدّ أمل الأربعاء
الأرشيف
متاعب أخرى لِأمل الأربعاء.

رسّمت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، الثلاثاء، خسارة فريق أمل الأربعاء خارج القواعد أمام نادي شباب عين تيموشنت.

ودوّنت الرّابطة الخسارة بِثلاثية نظيفة، الحصيلة المُرادفة لِمنح نقاط الفوز لِشباب عين تيموشنت. في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السّابعة من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة الجمعة الماضية بِعين تيموشنت، ولكن فريق الأمل حضر إلى ملعب المواجهة دون “إجازات اللاعبين”، وهو ما جعل الحكم يُلغي اللّقاء. استنادا إلى بيان رابطة الكرة لِقسم الهُوّاة، في تفسير لِهذه العقوبة.

وبات شباب عين تيموشنت يشغل المركز الـ 3 بِرصيد 13 نقطة، ويتذيّل أمل الأربعاء اللائحة في الرّتبة الـ 16 بِمجموع 3 نقاط.

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