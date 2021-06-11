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الجزائر

قرار فتح قاعات الأعراس.. مسؤول بوزارة الصحة يوضح

الشروق أونلاين
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قرار فتح قاعات الأعراس.. مسؤول بوزارة الصحة يوضح

قال المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة البروفيسور الياس رحال، إن اللجنة العلمية التقت ممثلي قاعات الأعراس وقرار عودة النشاطات بيد السلطات العمومية.

وأوضح البروفيسور رحال، الجمعة، في حوار لإذاعة سطيف أن عودة نشاطات قاعات الأفراح بيد السلطات العمومية واللجنة العلمية قد استمعت لأصحابها.

وأشار البروفيسور رحال إلى أن البروتوكول الصحي للانتخابات والامتحانات الرسمية جاهز  داعيا الجميع إلى احترامه تفاديا لارتفاع للاصابات.

وحذر المتحدث من خطورة التهاون مشيرا إلى أن الفيروس لا يزال يقتل وأضاف أن فئة الشباب أصبحت أكثر عرضة له في الوقت الحالي.

وعن عملية التلقيح قال البروفيسور رحال أنه سيتم تلقيح 20 مليون جزائري قبل نهاية السنة.

وأكد المتحدث أن الوضعية الوبائية الحالية ليست مرضية، والأرقام المسجلة فوق المعدل المطلوب وليس لنا حلا آخر سوى التلقيح.

وأشار رحال إلى أن الجزائر وفرت 4 ملايين لقاح حتى شهر جوان، مضيفا أنه في عام 2021 سنخرج من الأزمة الصحية بالتلقيح.

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