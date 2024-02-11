قرار قضائي بتعليق انتخابات المجلس الوطني للصيادلة

صادر عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة

قررت المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، بتاريخ 5 فيفري الجاري، تعليق انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الفرع النظامي الجهوي للصيادلة للجزائر العاصمة، التي كان مزمعا إجراؤها بتاريخ 08 فيفري 2024، مع وقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والطعون الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2023، تحت رقم 1356/2023، لغاية الفصل في دعوى الموضوع المسجلة بتاريخ 4 فيفري 2024 .

وفي هذا السياق، راسل رئيس المجلس الوطني للصيادلة، أعضاء الهيئة، لإبلاغهم بقرار المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، والذي قضى بتعليق العملية الانتخابية.

وجاء قرار المحكمة بموجب عريضة افتتاح دعوى استعجالية مودعة لدى أمانة الضبط بالمحكمة الإدارية للاستئناف في 4 فيفري 2024، مسجلة تحت رقم 00636/24، حيث قامت بن مصباح ليلى، وهي صيدلي بيولوجي، وعضو مسجل بالفرع النظامي الجهوي للجزائر العاصمة، بواسطة دفاعها، برفع دعوى ضد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب والمجلس الوطني النظامي للصيادلة.

وجاء في العريضة أن انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الفرع النظامي الجهوي للصيادلة للجزائر العاصمة بالاقتراع المؤرخ في 16 نوفمبر، وأن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الفروع الجهوية والوطنية، بفروعها الثلاثة أطباء وجراحو أسنان وصيادلة، تقررت بموجب القرار رقم 04 المؤرخ في 01 جوان 2023 المتضمن اللائحة الانتخابية وأن الرزنامة الانتخابية صدرت بموجب البلاغ الصادر عن الفرع النظامي الوطني للصيادلة الصادر في 21 سبتمبر 2023، وأن المدعية أودعت ملف ترشحها لعضوية فرعها النظامي للجزائر العاصمة عن فئتها وتم قبول ترشحها من طرف اللجنة الجهوية لتنظيم الانتخابات وقد خاضت غمار الانتخابات وفازت بالاقتراع عن جدارة واستحقاق بمجموع 119 صوت محتلة الرتبة الثانية عن فئة الصيادلة البيولوجيين، وأن الأعضاء المنتخبين تفاجؤوا بل وكل الصيادلة بصدور بلاغ للفرع الوطني النظامي للصيادلة المؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يعلن فيه عن قرار إلغاء انتخابات النتائج النهائية لتجديد عضوية الفرع النظامي الجهوي للجزائر العاصمة وإعادة برمجة تنظيمها بتاريخ 08 فيفري 2023.