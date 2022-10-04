قرار كبير من مدرب الميلان تجاه لاعبه بن ناصر

يستعدّ التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي الإيطالي لِاتّخاذ قرار كبير تجاه لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويتبارى الميلان مع المضيف نادي تشيلسي الإنجليزي سهرة هذا الأربعاء، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

ويُخطّط المدرب بيولي لِمنح متوسط الميدان بن ناصر شارة قائد فريق الميلان في مواجهة نادي تشيلسي، استنادا إلى الصحفي الإيطالي أنتونيو فيتييلو في تغريدة له سهرة الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومعلوم أن المدافع الإيطالي دافيدي كالابريا هو مَن يحمل شارة قائد فريق “الروسونيري”، ويشغل زميله لاعب الخط الخلفي الفرنسي تيو هرنانديز منصب نائب القائد.

ودون شكّ، يُريد المدرب ستيفانو بيولي استمالة لاعبه بن ناصر، وصرف نظره عن ترك النادي الإيطالي. خاصة وأن الدولي الجزائري يُصرّ هذه الأيّام على رفع راتبه أو عدم تجديد العقد، ثم أن المنافس فريق تشيلسي أحد أقوى الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات بن ناصر.

وسبق لِإسماعيل بن ناصر (24 سنة) حمل شارة القائد، لكن في صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال مقابلته الودّية أمام فريق إيران، بِقطر في شهر جوان الماضي.

استلم سيارة فارهة

استلم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الجمعة، مفاتيح سيارة فارهة صنعتها الشركة الألمانية “بي إم دبليو”.

وعلى غرار بن ناصر، استلم 24 زميلا له في نادي ميلان آسي الإيطالي مفاتيح السيارة المُشار إليها أعلاه. كما ذكرته إدارة نادي “الروسونيري”، الجمعة.

ومعلوم أن فريق الميلان حاز لقب بطولة إيطاليا للموسم الماضي، كما يربط إدارته عقد رعاية مع شركة “بي إم دبليو”.

ووفقا لِتقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة، فإن القيمة المالية للسيارات الـ 25 التي سلّمتها شركة “بي إم دبليو” للاعبي فريق ميلان آسي، تُقدّر بِمبلغ مليونَي أورو.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لاعبي الميلان سيستعملون هذه السيارات لِمدّة سنة كاملة، وبعد ذلك يُمكنهم دفع مبلغ شرائها، أو تُعيدها الشركة الألمانية إلى مرائبها.

وسيستعمل بن ناصر وزملاؤه هذه السيارات في تنقّلاتهم من البيت إلى مركز التدريب، أو مقابلات البطولة الإيطالية خارج القواعد.