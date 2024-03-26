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المجلس الشعبي الوطني:

قرار مجلس الأمن بشأن غزة تتويج لجهود مضنية بذلتها دبلوماسية الجزائر ضد تواطؤ دولي مريب

محمد عبد المؤمن
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قرار مجلس الأمن بشأن غزة تتويج لجهود مضنية بذلتها دبلوماسية الجزائر ضد تواطؤ دولي مريب
ح.م
مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع

أعرب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء في بيان، عن “بالغ ارتياحه” لصدور قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المجلس في بيانه إن هذا القرار “جاء تتويجا لجهود مضنية بذلتها دبلوماسية الجزائر، باقتدار وتفان. ضد تمنّع وتواطؤ دولي مريب”.

“وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي حث على مواصلة طرق أبواب مجلس الأمن، بدون كلل. حتى يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.

وتابع البيان:“نعرب عن إشادتنا بالدور الاستثنائي الذي لعبته بعثتنا الديبلوماسية، في الهيئة الأممية طيلة الأشهر الأخيرة. وقيامها بمجهودات ذات مستويات عالية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني”.

مضيفا:”نؤكد اصطفاف نواب الشعب وراء دبلوماسيتنا الحكيمة، التي يقودها رئيس الجمهورية. والتي كانت وستظل دائما مبعث فخر واعتزاز لكل الجزائريين”.

قبل أن يدعو إلى “مواصلة العمل من أجل استكمال تحقيق ما التزمت به الجزائر. لا سيما حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة”.

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