قرار من إدارة سوسطارة تُجاه لاعبي “الشان”

اتّخذت إدارة نادي اتحاد العاصمة قرارا، تجاه لاعبيها الذين شاركوا في بطولة إفريقيا 2025 للعناصر المحلية.

ومعلوم أن فريق “سوسطارة” منح المنتخب المحلي الجزائري 6 لاعبين، في “شان” 2025.

وقرّرت إدارة الاتحاد منح يومَي راحة إضافيَين لِكلّ من المدافعَين آدم عليلات وإلياس شتي ومتوسط الميدان زكريا دراوي، على اعتبار أنهم كانوا أساسيين في “الشان”.

وبِالمقابل، شارك المدافع سعدي رضواني والمهاجمان مهدي مرغم وضياء الدين مشيد، الثلاثاء، في الحصّة التدريبية للفريق بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين.

وكان رضواني هو اللاعب الوحيد الذي لم يستفد من فرصة المشاركة، في البطولة الإفريقية للعناصر المحلية.

ويستعدّ اتحاد العاصمة لِمواجهة جاره فريق مولودية الجزائر الأحد المقبل، بِرسم الجولة من عمر البطولة الوطنية.