-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قرار من إدارة سوسطارة تُجاه لاعبي “الشان”

الشروق الرياضي
  • 144
  • 0
قرار من إدارة سوسطارة تُجاه لاعبي “الشان”

اتّخذت إدارة نادي اتحاد العاصمة قرارا، تجاه لاعبيها الذين شاركوا في بطولة إفريقيا 2025 للعناصر المحلية.

ومعلوم أن فريق “سوسطارة” منح المنتخب المحلي الجزائري 6 لاعبين، في “شان” 2025.

وقرّرت إدارة الاتحاد منح يومَي راحة إضافيَين لِكلّ من المدافعَين آدم عليلات وإلياس شتي ومتوسط الميدان زكريا دراوي، على اعتبار أنهم كانوا أساسيين في “الشان”.

وبِالمقابل، شارك المدافع سعدي رضواني والمهاجمان مهدي مرغم وضياء الدين مشيد، الثلاثاء، في الحصّة التدريبية للفريق بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين.

وكان رضواني هو اللاعب الوحيد الذي لم يستفد من فرصة المشاركة، في البطولة الإفريقية للعناصر المحلية.

ويستعدّ اتحاد العاصمة لِمواجهة جاره فريق مولودية الجزائر الأحد المقبل، بِرسم الجولة من عمر البطولة الوطنية.

مقالات ذات صلة
شبيبة القبائل تتخلّى عن ثاني أفضل مهاجم لها

شبيبة القبائل تتخلّى عن ثاني أفضل مهاجم لها

بوقرة يُسلّي نفسه بِرقم قياسي إفريقي

بوقرة يُسلّي نفسه بِرقم قياسي إفريقي

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

هذه هي خيارات بيتكوفيتش لمواجهتي بوتسوانا وغينيا

هذه هي خيارات بيتكوفيتش لمواجهتي بوتسوانا وغينيا

انطلاق دورة التكوين لنيل شهادة “كاف أ”

انطلاق دورة التكوين لنيل شهادة “كاف أ”

ماهي عقوبة اللاعب الذي يُمضي لِنَاديَين؟

ماهي عقوبة اللاعب الذي يُمضي لِنَاديَين؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد