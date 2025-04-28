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رياضة

قرار من الرابطة يهم شباب قسنطينة

الشروق الرياضي
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قرار من الرابطة يهم شباب قسنطينة

عادت رابطة كرة القدم المحترفة إلى تقاليدها، وأصدرت مساء الإثنين هذا القرار.

ويهمّ القرار الجديد شباب قسنطينة، حيث لجأت رابطة الرئيس محمد الأمين مسلوق إلى تأجيل مقابلتَين متأخّرتَين لِهذا الفريق.

وكان يُفترض أن يواجه الشباب كلا من المضيف وفاق سطيف والزائر فريق مولودية وهران، في الـ 2 والـ 6 من ماي المقبل، ضمن إطار منافسة البطولة الوطنية. قبل أن تتأجّل المواجهتان مرّة أُخرى إلى تاريخ آخر لكن غير معلن عنه.

وفسّرت الرابطة هذا القرار الجديد بِمشاركة 5 لاعبين من فريق “السنافر” في تربّص المنتخب الوطني المحلّي، الذي يستعدّ لِمواجهة نظيره الغامبي في الـ 3 والـ 9 من ماي المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات “شان” 2025.

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