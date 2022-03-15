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رياضة

قرار من الرّابطة يهمّ جماهير “الخضر” والبطولة الوطنية

علي بهلولي
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قرار من الرّابطة يهمّ جماهير “الخضر” والبطولة الوطنية

لجأت رابطة الكرة المحترفة مساء الثلاثاء، إلى تأخير مقابلات الجولة الـ 23 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وستُجرى المقابلات في الـ 26 من مارس الحالي، بدلا من الـ 25. لِأن ذلك يتزامن مع مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه الكاميروني، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكنّا في موقع “الشروق أون لاين” بِتاريخ الـ 3 من مارس الحالي، قد نبّهنا إلى سلبية برمجة مقابلات الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية، بِموعد الـ 25 من مارس الحالي، الذي يتزامن مع مباراة دولية كبيرة حاسمة للنخبة الوطنية.

فضلا عن ذلك، قالت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار، إن الجولة الـ 24 ستُجرى بِتاريخَي الـ 31 من مارس الحالي والفاتح من أفريل المقبل.

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