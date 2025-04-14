قرار من “الفاف” يهمّ أندية القسم الثاني

حدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم تاريخ الـ 14 من ماي المقبل، موعدا يهمّ أندية القسم الثاني.

وسيكون التاريخ المشار إليه أعلاه عبارة عن آخر أجل، تُسدّد فيه أندية القسم الثاني الديون العالقة. على أن تبدأ المهلة في الـ 7 من ماي المقبل.

وتلجأ “الفاف” في اليوم الموالي (الـ 15) إلى دراسة وضعية هذه الفرق، وتُكلّف رابطة الكرة لِقسم الهواة في الـ 23 من ماي المقبل، بِنشر قائمة الأندية التي لم تُسدّد ديونها العالقة.

وستكون العقوبات ممثّلة في خصم النقاط من رصيد الأندية، وهو إجراء مورسم ضد بعض الأندية مؤخّرا، على غرار (مثالا وليس حصرا) اتحاد سوف من فوج “وسط- شرق”، وغالي معسكر من فوج و”سط- غرب”.

وقد يكون خضم رصيد النقاط مرادفا لِتدهور وضعية النادي في لائحة الترتيب، ونزوله إلى القسم الثالث.

ولُعبت لِحد الآن 26 جولة في بطولة القسم الثاني، وبقيت 4 مقابلات لِكل فريق. بِاستثناء اتحاد الحراش ومستقبل الرويسات اللّذين تنقصهما مباراة واحدة.

ويُسدل ستار بطولة القسم الثاني، بِإجراء الجولة الثلاثين والأخيرة، وفي كلا الفوجَين، بِتاريخ الـ 15 من ماي المقبل.