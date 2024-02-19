قرار مهم لمجمع “آغروديف” في شهر رمضان

كشف المدير التجاري لمجمع الصناعات الغذائية “آغروديف”، عبد الكريم مولاي، عن توجه المجع العمومي، إلى المشاركة في الأسواق الجوارية لفائدة المواطنين، تحسبا لشهر رمان المبارك.

وقال مولاي، في تصريح خص به الشروق نيوز، “لقد قررنا المشاركة في الأسواق الجوارية عبر كل ولايات الوطن، وذلك قصد توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات وتقريبها من المواطنين”.

وأضاف المتحدث قائلا “نقوم بعملية تنسيق كبيرة مع السلطات المحلية عبر أغلب بلديات الوطن لانجاز هذا المسعى، لما له من اهمية بالغة لدى المواطن في شهر رمان المبارك”.