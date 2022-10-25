قرار “مُفرِح” لِماندي

أعلنت إدارة نادي فياريال الإسباني مساء الثلاثاء، عن تعيين التقني المحلّي كيكي سيتيين مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف المدرب كيكي سيتيين مواطنه أوناي إيمري، الذي غادر العارضة الفنية لِفريق فياريال، الإثنين.

وأمضى التقني كيكي سيتيين عقدا يدوم حتى الـ 30 من جوان 2023، مع إمكانية إضافة موسم آخر. تقول إدارة نادي “الغوّاصة الصّفراء” في بيان لها، التي أضافت أنها ستُقدّم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام هذا الأربعاء.

وبقي كيكي سيتيين (64 سنة) بعيدا عن مجال التدريب منذ أوت 2020، تاريخ إقالته من منصب المسؤول الفني الأوّل في نادي برشلونة الإسباني.

ويعرف التقني كيكي سيتيين المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي جيّدا، حيث درّبه في فريق بيتيس الإسباني ما بين 2017 و2019، وكان يُعوّل عليه كثيرا في تحصين الجبهة الخلفية، وكثيرا ما صرّح سيتيين لِوسائل الإعلام المحلّي بِأن ماندي أحد أفضل اللاعبين الذين درّبهم.

واكتفى عيسى ماندي بِخوص 6 لقاءات فقط أساسيا، من أصل 18 مواجهة لِفريقه فياريال الإسباني في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. وقد يكون لِقدوم المدرب كيكي سيتيين فال خير للدولي الجزائري، والاستفادة من فرص أكثر في اللّعب.

رحيل إيمري

لم يعد التقني أوناي إيمري مساء الإثنين مدربا للاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، في فريق فياريال الإسباني.

ويرتبط المدافع ماندي (31 سنة) مع نادي فياريال الإسباني بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وأعلنت إدارة نادي فياريال في بيان لها نشرته مساء الإثنين، عن رحيل المدرب أوناي إيمري. وأوضحت أن التقني الإسباني هو مَن طلب مغادرة العارضة الفنية لِفريقها الكروي، بعد أن استهلّ مهامه في جويلية 2020.

وبعد أن شكرت المدرب أوناي إيمري على العمل الذي قدّمه، قالت إدارة نادي فياريال إنها أسندت مهمّة تأطير العارضة الفنية مُؤقّتا إلى مدير فرع كرة القدم ميغيل أنخيل تينا، ريثما تنتدب مدربا جديدا.

وبِالمقابل، أعلنت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء الإثنين، عن انتداب التقني أوناي إيمري مدربا جديدا لِفريقها الكروي. وذلك في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دون تقديم توضيحات بِخصوص الصفقة.

وكانت إدارة نادي أستون فيلا قد أنهت مهام المدرب المحلّي ستيفان جيرارد الخميس الماضي، بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة. بعد أن استهلّ مهامه في نوفمبر 2021.