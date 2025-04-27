قرار نهائي بِخصوص مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش

أعلنت رابطة الكرة لِقسم الهواة مساء الأحد، عن قرارها النهائي بِشأن مباراة اتحاد الحراش ومضيّفه مستقبل الرويسات.

وكان الحكم قد ألغى هذه المباراة بِورقلة في الـ 27 من فيفري الماضي، وذلك بِسبب شغب أنصار الفريق المحلّي مستقبل الرويسات.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”. علما أنه لُعبت لِحد الآن 28 جولة، وتنقص الاتحاد والمستقبل هذه المباراة المتأخّرة.

وقرّرت رابطة الكرة لِقسم الهوّاة برمجة المباراة من جديد، بملعب “18 فيفري” بِورقلة، وذلك بِتاريخ الثالث من ماي المقبل على الساعة الرابعة عصرا، وبِمدرجات شاغرة.

وبعد خوضهما 27 مواجهة، يتصدّر اتحاد الحراش لائحة الترتيب بِرصيد 64 نقطة، ويشغل مستقبل الرويسات المركز الثاني بِمجموع 62 نقطة، ويملك اتحاد عنابة 43 نقطة في الرتبة الثالثة (غير معني بِالصعود).

وبعد تنظيم هذه المباراة المتأخّرة، تبقى أمام كل فريق من القسم الثاني مقابلتان عن انتهاء المنافسة. عِلما أن المنظمّين رصدوا تأشيرة واحدة لهذا الفوج، بعد أن صعد نجم بن عكنون إلى حظيرة النّخبة عن مجموعة “وسط- غرب”.