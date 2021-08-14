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رياضة

قرار نهائي بِشأن آدم الوناس

علي بهلولي
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قرار نهائي بِشأن آدم الوناس

اتّخذت إدارة نادي نابولي الإيطالي قرارا نهائيا، بِشأن مستقبل لاعبها الدولي الجزائري آدم الوناس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

واشترطت إدارة نادي نابولي استلام مبلغ لا يقلّ عن 20 مليون أورو، يدفعه الفريق الذي يرغب في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري هذه الأيّام. كما نقلته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية على لسان المسؤول كريستيانو جنتولي المدير الرياضي للنادي، في أحدث تقرير لها.

جاء ذلك بعد تقدّم عدّة أندية بِطلبات انتداب آدم الوناس، بعضها بِصيغة الإعارة، وبعضها الآخر بِشراء العقد لكن بِقيمة أقلّ من المبلغ المُشار إليه أعلاه. ونذكر هنا فريقَي مونزا وتورينو من إيطاليا، مثالا وليس حصرا.

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