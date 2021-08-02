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رياضة

قرار نهائي يهمّ فغولي

علي بهلولي
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قرار نهائي يهمّ فغولي

اتّخذت إدارة نادي قلعة السرايا التركي، الإثنين، قرارا نهائيا يهمّ لاعبها الدولي الجزائري سفيان فغولي.

ويرتبط الجناح سفيان فغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2017 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وقال المسؤول بوراك إلماس رئيس نادي قلعة السرايا في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة التركية، الإثنين: “تحدّثتُ مع فغولي، وأخبرته أن إدارتنا لا يُمكنها تسديد أجرته المُرتفعة للموسم الجديد. وطلبت منه أن يبحث هذه الأيّام عن فريق جديد يُمثّل ألوانه. نشكر فغولي على كلّ ما قدّمه لِنادينا قلعة السرايا”.

ويقبض سفيان فغولي راتبا سنويا يقترب من رقم 4 ملايين أورو، تدفعه له إدارة نادي الأحمر والأصفر.

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