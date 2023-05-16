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“قرار هامّ وتاريخي” ستصدره القمة العربية لأجل فلسطين

الشروق أونلاين
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“قرار هامّ وتاريخي” ستصدره القمة العربية لأجل فلسطين
أرشيف
هنا فلسطين

ستعتمد القمة العربية التي تحتضنها السعودية يوم الجمعة المقبل، قرارا بتعريف النكبة الفلسطينية قانونيا للمرة الأولى، وإدانة من ينكرها. وهو ما اعتبره مندوب فلسطين في الجامعة العربية “إنجازا هامّا وتاريخيا”.

وقال مندوب فلسطين مهند العكلوك يوم الثلاثاء، إن القرار العربي سيعلن يوم 15 ماي من كل عام، يوما عربيا ودوليا لاستذكار النكبة.

في نفس السياق، يترأس وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأربعاء في جدّة، أول اجتماع للّجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين.

وتهدف هذه اللجنة التي أنشئت باقتراح من الجزائر في القمة العربية التي نظمتها شهر نوفمبر الماضي، إلى نيل اعترافات دولية بدولة فلسطين والحصول على عضوية كاملة لها في منظمة الأمم المتحدة.

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