قرار هام لفائدة الجالية الوطنية بالخارج

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن سماح السلطات الجزائرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، بدخول التراب الوطني، باستظهار بطاقة التعريف الوطني.

ووفقا لذات البيان، فان هذا القرار الصادر بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعد ساري المفعول بدء من الفاتح ماي وإلى غاية 31 أكتوبر 2024.

وأكد ذات المصدر، على تدعيم المصالح المشرفة على إصدار جواز السفر، على مستوى القنصليات الجزائرية في الخارج، بالسند البشري حتى تضطلع بمهامها في أحسن الظروف، وتحسين الخدمات على مستوى الاستقبال، وتمديد ساعات وأيام العمل من الاثنين إلى السبت، وإدخال خدمة الاستقبال عن طريق تحديد المواعيد، إضافة إلى القيام بخرجات لفرق بيومترية إلى المناطق التي تعرف كثافة لأبناء الجالية البعيدة عن مقرات السفارات والقنصليات.