قرار هام من مسيري مطار الجزائر

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، في بيان لها الخميس، عن تمديد المدة الزمنية للموقف رقم 6 دون رفع الأسعار.

وأشارت الشركة في بيانها إلى كافة “مستخدميها بأنه تم تمديد المدة الزمنية دون رفع الأسعار للموقف 06 المتواجد على مستوى موقف المحطة الغربية”

“مقارنة بمواقف المحطة الغربية الأخرى بما في ذلك 1 و2 و4 و الموقف رقم 5″، حيث أشارت إلى أن التسعيرة و المدة الزمنية لم تتغير.

وأوصت ذات الشركة في آخر البيان، “مستخدميها بركن سيارتهم على مستوى الموقف رقم 6 للمحطة الغربية”.